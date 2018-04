Nederland waarschuwt voor spionage bij handelsmissies naar China, Rusland, Iran en Turkije

De waarschuwing stelt dat aanvallers op afstand data van de apparaten kunnen stelen of deze zelfs kunnen overnemen. Dit blijkt uit een veiligheidsinstructie voor China die het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken afgelopen week heeft gegeven aan 165 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die deze week op handelsmissie gaan naar China. Dat meldt de Volkskrant.

"De Chinese overheid zal alles over u en uw bedrijf of organisatie willen weten. U kunt er dus van uitgaan dat alle computers en telefoons die China binnenkomen continu worden gemonitord om deze informatie te verkrijgen", schrijft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in de veiligheidsinstructie.

Nieuwe telefoon

Ambtenaren die op deze handelsmissie meegaan hebben vanuit security oogpunt een nieuwe telefoon gekregen die extra is beveiligd. Ook zijn onnodige apps en documenten van deze apparaten verwijderd. Belangrijke informatie wordt uitsluitend geprint in de koffer meegenomen.

Ondernemers die deelnemen aan de handelsmissie wordt daarnaast geadviseerd alleen informatie die echt nodig is op hun computer mee te nemen en alle andere data te verwijderen. Ook dienen apparaten volledig up-to-date te zijn, apparaten van een wachtwoord te zijn voorzien en de harde schijf van devices te zijn versleuteld. Daarnaast waarschuwt het ministerie dat apparaten die worden achtergelaten op de hotelkamers doorzocht kunnen worden, ook als deze in een kluisje worden geplaatst.

Aangescherpt

De Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst wil geen officiële mededelingen doen over de veiligheidsinstructies voor ambtenaren. Wel melden anonieme ambtenaren aan de Volkskrant dat de instructies zijn aangescherpt ten opzichte van voorheen. Zo kregen ambtenaren die drie jaar geleden naar China of Rusland reisden geen nieuwe telefoon beschikbaar gesteld.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.