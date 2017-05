Nederland wil zero-rating dan toch toelaten

Zero-rating is wanneer een operator het dataverkeer van een bepaalde app niet meetelt, wat er kan voor zorgen dat gebruikers zo'n dienst net meer gaan gebruiken dan die van een concurrent.

Vorig jaar stemde de Nederlandse Tweede Kamer de nieuwe telecomwet en die stelde een verbod in op de praktijk. Dat zorgde er echter ook voor dat een muziekdienst die operator T-Mobile aanbiedt voortaan wel zou meetellen in het data-abonnement. Daarop trok de Nederlandse consumentenorganisatie ACM naar de rechter, maar die was van oordeel dat bepaalde zaken wel degelijk buiten het abonnementsvolume mogen vallen.

Dat wil zeggen dat het verbod in de wet in strijd is met de beslissing van de rechter. Daarom wil Henk Kamp, de Nederlandse minister van Economische Zaken, nu het verbod schrappen. Hij liet dat verstaan in een schriftelijk antwoord op een vraag van SP'er Maarten Hijink naar aanleiding van een rechtszaak.

Maar Hijink zelf is minder tevreden met dat antwoord. Tegenover Tweakers zegt hij dat dit slecht nieuws is omdat het de deur openzet voor andere zero-ratingdiensten. Hij vreest dat prijsdiscriminatie op lange termijn slecht zal zijn voor consumenten.