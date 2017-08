Nederlands e-commerce platform Mijnwebwinkel komt naar België

Het platform is met ruim 40.000 webwinkeliers een grote speler in Nederland en kent al meer dan 1500 Belgische gebruikers. Met de lancering van mijnwebwinkel.be hoopt Mijnwebwinkel de Belgische markt nog beter te kunnen bedienen. Zo is het partneraanbod uitgebreid met Belgische dienstverleners en een vernieuwde website. Mijnwebwinkel richt zich voorlopig alleen op Vlaamse ondernemers.

De ambities van Mijnwebwinkel reiken verder dan de Nederlandse en Belgische markt. Er wordt hard gewerkt aan een internationale lancering. "De uitbreiding naar België is een logische keuze", zegt Alex Pansier, CEO van Mijnwebwinkel. "We hebben er al een aardige klantenbasis en kennen de markt goed. We hopen Belgische gebruikers hiermee een nog beter aansluitende service te geven."

In samenwerking met Dutch IT-Channel.