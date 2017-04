Nederlandse breedbandmarkt groeit sneller dan Belgische

Volgens onderzoeksbureau Telecompaper verloor nummer twee KPN een fractie aan marktaandeel. KPN heeft nu ongeveer 40 procent van de markt in handen.

Kleinere aanbieders bleven het goed doen in Nederland. Door de komst van NLE en T-Mobile zullen deze aanbieders volgens Telecompaper ook dit jaar verder terrein winnen. Het totale aantal lijnen zal wel minder snel groeien, onder meer doordat de markt langzaamaan verzadigd raakt.

Het totaal aantal breedbandaansluitingen groeide in heel 2016 met 2,6 procent naar ruim 7,3 miljoen. In het laatste kwartaal groeide de Nederlandse breedbandmarkt met 0,7 procent. Dit jaar stijgt het aantal aansluitingen volgens Telecompaper waarschijnlijk met 2,3 procent.

De omzet uit breedbandaansluitingen kwam in het vierde kwartaal uit op 473 miljoen euro, terwijl over heel 2016 bijna 1,9 miljard euro aan omzet werd behaald. Voor de komende jaren voorziet Telecompaper een gemiddelde groei per jaar van 1,7 procent in het aantal breedbandverbindingen en een gemiddelde omzetgroei per jaar van 1,2 procent.

Beter dan België

De Nederlandse cijfers zijn opmerkelijk in vergelijking met de Belgische markt. Zo is er al jaren een procentueel hogere internetpenetratie in Nederland. Toch groeit het aantal aansluitingen nog steeds met 2,3 procent. Ter vergelijking: de meest recente cijfers van ISPA, van begin 2016, spraken voor ons land van een groei van 1,19 procent bij consumenten en 0,55 procent op de bedrijfsmarkt.