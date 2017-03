Nederlandse mobiele markt blijft krimpen

Nederlandse telecomaanbieders zagen hun omzet uit mobiel bellen, sms'en en datadiensten in 2016 zoals verwacht met bijna 4 procent afnemen tot 4,7 miljard euro. De vier aanbieders met een eigen netwerk, KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2, hebben nog veel last van prijsdruk door toegenomen concurrentie. Omdat alle operators inzetten op het combineren van vaste en mobiele diensten is het ook lastiger geworden om de omzet per klant op peil te houden.

Vodafone en T-Mobile verloren afgelopen jaar zowel omzet als aandeel op de mobiele markt. KPN zag zijn opbrengsten op dit vlak minder terugvallen, vooral door verbetering van de resultaten bij de consumententak. Daardoor wist het bedrijf zijn marktaandeel wat uit te bouwen, naar 42,5 procent. Nieuwkomer Tele2 deed het beter door als enige partij een bescheiden omzetgroei te realiseren. De prijsvechter was eind december goed voor 3,8 procent van de markt.

Data groeit wel

Overigens voorziet Telecompaper voor de datadiensten wel een omzetgroei in de komende jaren, onder meer door het aanbod van grotere databundels en onbeperkte bundels. ,,Dat is echter onvoldoende om de structurele daling van de omzet uit spraak en sms volledig te compenseren'', aldus het onderzoeksbureau.

Wat de telecomaanbieders ook raakt is het afschaffen van de roamingtarieven in de Europese Unie vanaf 15 juni. Dan worden de kosten voor sms'en, bellen en mobiel internetten in andere EU-landen gelijk aan die in eigen land. Consumenten hoeven dan geen aparte buitenlandbundel meer te kopen.