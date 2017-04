Nederlandse onderzoekers bouwen mini-supercomputer

De supercomputer genereert een rekenvermogen van ruim 0,2 petaflops, wat neerkomt op 200.000.000.000.000 berekeningen per seconde. De onderzoekers maakten de supercomputer door vier pc's met elk vier speciale grafische kaarten te verbinden via een supersnel netwerk. Volgens projectleider Simon Portegies Zwart van de Universiteit Leiden is het ontwerp heel compact. ''Je zou hem zelfs in een bakfiets kunnen vervoeren.''

De supercomputer, die bij de Universiteit Leiden staat, zal worden gebruikt door onderzoekers in de oceanografie, informatica, kunstmatige intelligentie, algoritmiek, financiële modellering en sterrenkunde. De nieuwe supercomputer is ongeveer tien keer zo snel als zijn voorganger, de Little Green Machine I uit 2010. Die gaat woensdag met pensioen, meldt NOVA.

Spelletjeskaarten

In tegenstelling tot zijn voorganger gebruikt de nieuwe supercomputer geprofessionaliseerde grafische kaarten die geschikt zijn voor grote wetenschappelijke berekeningen en niet meer de standaard spelletjeskaarten uit de computerwinkel. De machine is ook niet meer gebaseerd op de x86-architectuur van Intel, maar bevat de door IBM ontwikkelde OpenPower-architectuur.

Volgens sterrenkundige Jeroen Bédorf van de Universiteit Leiden is de onderlinge communicatie tussen de kaarten in het afgelopen half jaar enorm verbeterd. ''Hierdoor waren we in staat verschillende kaarten met elkaar te verbinden tot een geheel. Deze technologie is essentieel voor de bouw van een supercomputer, maar niet zo heel zinnig voor het spelen van spelletjes."

Voor de eerste tests simuleerden de onderzoekers de botsing tussen de Melkweg en de Andromedanevel die over ongeveer vier miljard jaar plaatsvindt. Een paar jaar geleden probeerden de onderzoekers deze simulatie uit op de Titan-computer (17,6 Petaflops) in het Amerikaanse Oak Ridge. "Nu kunnen we deze berekeningen zelf thuis doen", zegt Bédorf, "Dat is wel zo makkelijk."