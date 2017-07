Nederlandse Politie informeert gekraakte e-mailaccounts

De e-mailadressen in de database zijn door de politie aangetroffen tijdens onderzoeken naar cybercriminaliteit. Via de database wil de politie eigenaren van de e-mailaccounts waarschuwen dat hun accounts is gekraakt door cybercriminelen. De politie mag door privacywetgeving niet rechtstreeks contact opnemen met gebruikers.

De database lijkt op de website HaveIBeenPwned.com van beveiligingsonderzoeker Troy Hunt. Deze website verzamelt eveneens inloggegevens uit gestolen databases en stelt gebruikers in staat na te gaan of hun e-mailadres in deze databases voorkomt. Lees hier het interview dat Data News begin dit jaar van Hunt afnam.

