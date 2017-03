Nederlandse Politie verliest rechtszaak tegen Microsoft

Microsoft stelt eerder al toegevingen te hebben gedaan in een vergelijkbare zaak en wil dit niet nogmaals doen. Daarop volgde een rechtszaak die de politie heeft verloren. De rechtbank veroordeelt de politie in de proceskosten van Microsoft, die tot aan deze uitspraak worden begroot op 10.325 euro. De politie gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak.

De zaak draaide om de aanschaf van ruim 13.000 licenties in 2008 voor een versie van Office waarmee medewerkers van de politie thuis kunnen werken. Deze licenties had de politie niet nodig, maar zijn door een administratiefout van een medewerker toch besteld bij Microsoft. De fout werd pas ontdekt nadat de licenties ter waarde van ruim 2,9 miljoen euro al waren betaald.

Oordeel

De vordering is door de rechter wordt afgewezen. Er is sprake van geen onverschuldigde betaling dan wel ongerechtvaardigde verrijking. Ook is er geen grond voor billijkheidscorrectie. Opgave, waarvan Microsoft kon aannemen dat dit de uiting was van de wil van de politie, gold krachtens de overeenkomst tussen partijen als bestelling voor licenties.

De rechtbank neemt daarbij mede in aanmerking dat de politie een grote professionele wederpartij is, waarbij het besteltraject van de licenties naar buiten kenbaar over verschillende 'schijven' liep. Iedere opgave werd dus door verschillende functionarissen binnen de politie gezien voordat deze werd gedaan.

Recht van gebruik

Voorts wordt de door de politie gestelde evidentie van de vergissing gerelativeerd door het feit dat de politie er zelf geruime tijd over heeft gedaan om deze te ontdekken. Ook het volgens de politie in het oog springende hoge bedrag van de factuur is destijds bij de politie zelf niet opgevallen in het interne controleproces dat aan betaling van facturen voorafgaat; naar eigen zeggen van de politie omdat de interne controle tekortgeschoten is.

Feitelijk gebruik van de licenties is niet relevant, aangezien de betaalde licentievergoeding die ziet op het recht van gebruik, niet op het feitelijk gebruik, en dus ook verschuldigd is als software feitelijk niet wordt gebruikt aldus de rechtbank.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.