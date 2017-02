Nederlandse spoorwegen investeren in hyperloop-startup

Het NS Innovatiefonds en investeringsfonds Uniiq investeren elk 300.000 euro in Hardt, de startup afkomstig van de Technische Universiteit Delft van het team dat vorige maand de eerste wedstrijd voor hyperloop-ontwerpen won. Het team was daarbij niet de snelste, maar won wel op basis van efficiënte bouw, lage kosten en veiligheid.

Hardt bestaat uit vier teamleden van het Delft Hyperloop project en wil de komende jaren het idee van de hyperloop, waarbij mensen in een soort luchtdicht buizensysteem worden vervoerd, verder uitwerken. Het doel is om door het wegwerken van luchtdruk snelheden tot 1.200 km/u te halen.

De Nederlandse Spoorwegen wil met de investering ook zelf bij te leren over technieken die het zelf kan toepassen op het spoor, bijvoorbeeld het zuiniger laten rijden van treinen. De NS is daarbij niet de enige vervoersmaatschappij die kijkt naar hyperloop. De Franse spoorwegmaatschappij investeerde vorig jaar al miljoenen in Hyperloop Transport Technologies.