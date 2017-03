Nederlandse Spoorwegen kiest voor Belgische kassasoftware

De Nederlandse Spoorwegen tekende een vijfjarige overeenkomst met AXI - een van origine Belgisch bedrijf, met hoofdkantoor in Willebroek. "De oplossing is perfect afgestemd om een groot volume aan transacties op veel kassa's centraal te verwerken. Bovendien is de kassa modern en intuïtief, waardoor transacties heel eenvoudig en snel kunnen worden afgewerkt", beweert AXI.

Alles in de cloud

AXI komt met een aangepaste kassavariant voor de verschillende winkelformules die de Nederlandse Spoorwegen exploiteert. Zo draait het bij de ketens waar je komt voor een kopje koffie vooral om snelheid en wordt gewerkt met de AXI RS touch horeca-variant. Voor de registratie van de verkooptransacties in de trein wordt dan weer een mobiele kassa geleverd in de vorm van de Rail Catering App. Alle software zal werken in een private cloud.