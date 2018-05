Nederlandse start-up die ALS-patiënten helpt communiceren krijgt 1 miljoen euro

Het vorig jaar opgerichte MindAffect komt voort uit de Radboud Universiteit. De techniek die het bedrijf heeft ontwikkeld, borduurt voort op onderzoek dat is bekostigd door internationale ALS-organisaties. Het geld van de Nederlandse durfinvesteerders komt daarbovenop. Onder de investeerders is havenondernemer Bernard Muller, die zelf ALS heeft. Ook de oprichters van Quby, het bedrijf achter de slimme thermostaat Toon, staken geld in MindAffect, net als ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en Medisch Specialistisch Bedrijf Isala.

ALS is een aandoening van het zenuwstelsel waardoor patiënten steeds minder controle hebben over hun spieren. De gemiddelde levensverwachting is drie tot vijf jaar na de eerste symptomen.