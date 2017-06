Nederlandse start-up wil hyperloop tussen Amsterdam en Parijs

Het studententeam van de TU Delft won begin dit jaar de SpaceX Hyperloop Pod Competition. Het team zette zijn ambities al snel om in een concrete start-up onder de naam Hardt. Dat bedrijfje kreeg in februari een investering van het NS Innovatiefonds (van de Nederlandse Spoorwegen) en Uniiq voor elk 300.000 euro. Intussen is er ook een samenwerking met de Nederlandse bouwgroep BAM voor een testterrein.

Maar de ambities reiken verder. Momenteel is er al een testbuis van dertig meter gebouwd. "Op die site zullen we alle systemen testen die geen hoge snelheden vereisen", zegt Tim Houter, medeoprichter van Hardt Global Mobility tegenover Reuters.

Tegen 2019 wil het bedrijf kijken naar extra investeerders, op dat moment wil het immers een grotere lijn ontwikkelen. Maar tegen 2021 wordt het extra spannend. In dat jaar wil het bedrijf beginnen aan een commerciële hyperloop tussen Amsterdam en Parijs.

Of de lijn er effectief komt zal afhangen van de investeringen die het bedrijf tegen dan kan ophalen. Ook is het nog niet duidelijk wanneer de lijn effectief commercieel operationeel zal zijn. Maar als het zo ver is, dan kan zo'n lijn ernstige concurrentie betekenen voor de huidige hogesnelheidslijnen tussen Amsterdam en Parijs, die momenteel via Antwerpen en Brussel lopen.