Gisteren kon je op verschillende media lezen dat Facebook een experiment moest stoppen tussen twee robots nadat bleek dat ze hun eigen taal ontwikkelden. Hoewel de feiten in de meeste artikels correct waren, werden ze maar al te gretig aangevuld met veronderstellingen dat het een griezelige evolutie is, met de suggestie dat machines met kunstmatige intelligentie een eigen brein ontwikkelen, aangevuld met beelden uit Terminator 2, de science fiction film waarin robots de wereld overnemen. U raadt het al: die veronderstellingen zijn fel overdreven en neen, dat schrijven we niet omdat een robot ons ertoe dwingt.

Facebook heeft een project lopen waarbij het twee chatbots (dus geen fysieke machines) met elkaar laat communiceren. De bedoeling was om hen te leren onderhandelen om bepaalde voorwerpen te verkrijgen van elkaar door hen te laten zeggen wat ze willen.

In praktijk bleken de robots niet de normale Engelse taal te gebruiken maar woorden die ver af stonden van wat u en ik als normale zinnen beschouwen. Het project werd niet stopgezet, wel werd er een bug opgelost zodat de betrokken onderzoekers de robots zelf beter zouden begrijpen.

Dat concept werd echter al snel opgeblazen tot 'een geheime taal' waardoor de illusie werd gewekt dat robots een eigen bewustzijn hebben en willen communiceren in een taal die mensen niet begrijpen.

Voor alle duidelijkheid, dit is een fragment van de bewuste geheime taal:

Bob: i can i i everything else . . . . . . . . . . . . . .

Alice: balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to

Bob: you i everything else . . . . . . . . . . . . . .

Alice: balls have a ball to me to me to me to me to me to me to me

Bob: i i can i i i everything else . . . . . . . . . . . . . .

Alice: balls have a ball to me to me to me to me to me to me to me

Bob: i . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alice: balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to

Bob: you i i i i i everything else . . . . . . . . . . . . . .