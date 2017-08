Neonazi-website lijkt gehackt door Anonymous, maar hackerscollectief ontkent

The Daily Stormer was betrokken bij het gewelddadige protest zaterdag in Charlottesville waarbij drie mensen om het leven kwamen, waaronder een vrouwelijke tegendemonstrant. Achteraf plaatsten de neonazi's een beledigend artikel over die vrouw op hun website.

Daarmee overschreden ze de voorwaarden van GoDaddy, het bedrijf waarbij de domeinnaam van Daily Stormer geregistreerd was. Het webhostingbedrijf liet weten dat de neonaziwebsite een nieuwe host moet zoeken.

Nu staat op de website te lezen dat Anonymous de controle heeft overgenomen. Een boodschap stelt dat de website nog 24 uur online mag blijven staan, zodat 'de wereld de haat kan aanschouwen' en dat hij daarna daarna definitief offline zal worden gehaald.

We are 99% confident that this is a completely false stunt by DS derps. Still not anyone taking credit, despite feelers. -- Anonymous (@YourAnonNews) August 14, 2017

Anonymous ontkent echter ten stelligste achter de aanval te zitten. 'We zijn 99 procent zeker dat dit een valse stunt is van de sukkels van Daily Stormer zelf', deelt het hackerscollectief mee op Twitter. Er wordt gespeculeerd dat de neonazi's de hack zelf verzonnen hebben en zich daarmee in een slachtofferrol willen plaatsen of gewoon uit zijn op extra aandacht. Als de website binnen de 24 uur geen nieuwe host vindt, wordt hij sowieso offline gehaald.

Gisteren legde Anonymous met Ddos-aanvallen wel al andere neonazistische websites, zoals Altright.com, plat. Ook www.charlottesville.org, de website van de stad waar de extreemrechtse protestmars plaatsvond, is offline gehaald.