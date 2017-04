NES Classic Edition alweer naar de zolder verwezen

Nintendo stopt met de productie van de NES Classic Edition. De laatste leveringen gaan in de Verenigde Staten al deze maand naar de winkels, vertelde een woordvoerder van de Japanse spelcomputermaker donderdag aan IGN. Of dat betekent dat de nostalgische spelcomputer, waarop een selectie van spellen van de originele NES te spelen was, ook in de rest van de wereld niet meer te koop is, is nog onduidelijk.

Voor de VS is het alvast over en uit. Een gebrek aan populariteit is daar alvast niet de oorzaak van. Nintendo bracht de NES Classic Edition en in Japan de Famicom Mini vorig jaar november op de markt, en het toestel werd erg goed onthaald (lees onze review hier). Er zijn nooit genoeg toestellen van geproduceerd om aan de vraag te voldoen. Een Nintendo-woordvoerder liet aan IGN weten dat het nooit de bedoeling was om de NES Classic Edition langdurig in productie te houden. Vanwege de hoge vraag was de productie al opgevoerd.

De originele NES is nog altijd een van de meest iconische gameconsoles ooit en bij de dertig voorgeprogrammeerde games op de NES Classic zitten terechte klassiekers als Super Mario Bros. en de originele Legend of Zelda en Final Fantasy. Wie dat soort games nu nog wilt spelen, kan het via de Nintendo Virtual Console proberen, een emulatiesoftware die op bijvoorbeeld de Wii staat, maar nog niet op de nieuwe Switch console, het toestel waarvan Nintendo wél graag heeft dat u het koopt.