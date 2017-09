Nest gaat de securitytoer op

Het 'smart home' bedrijf Nest zet volop in op thuisbeveiliging. Dat moet blijken uit een grote persconferentie waarin het een drietal producten lanceerde die samen met de bestaande Nest Cam IQ thuiscamera een heus securitysysteem moeten vormen.

Allereerst is er de Nest Hello, een deurbel die aan het internet gelinkt wordt. Het ding bevat een slimme camera die volgens de makers gezichten kan herkennen. Daarnaast zit er ook een microfoon in die toelaat om met bezoekers te babbelen, over het internet als het moet (bijvoorbeeld als jij op het werk zit maar de postbode wel je pakje achter de haag mag verbergen). Net zoals bij telefoons kan je ook een bericht vooraf opnemen. Dat wordt dan afgespeeld zodra iemand op de bel duwt. De Hello deurbel biedt, net zoals Nest's bestaande securitycamera, 24/7 opgenomen video voor mensen die een abonnement betalen.

Camera's en alarmsystemen

Naast de deurbel plant Nest ook een buitenversie van zijn Cam IQ slimme securitycamera, die de creatieve naam Nest Cam IQ Outdoor meekreeg. Net zoals de binnenversie komt die camera met Google's Assistant AI ingebakken.

Dat alles moet samenkomen met en geïntegreerd worden in een thuisbeveiligingssysteem genaamd Nest Secure. Zo'n pakketje bevat een hub, sensoren voor deuren en ramen, en lokaliseringstags waarmee je bijvoorbeeld sleutels of je portefeuille makkelijker terugvindt.

Voor Nest is het een stevige stap richting een volledig 'smart home' systeem. Het bedrijf bracht eerder al de gekende thermostaat uit, en verkoopt ook slimme rookmelders en een 4K-beveiligingscamera, de genoemde Nest Cam IQ die gezichten herkent en gebruikers toelaat CSI-gewijs in te zoemen op details. Een volledige securitysysteem had het bedrijf echter nog niet, en het komt hiermee op een markt waar al redelijk veel concurrenten zitten. Nest zal daar meteen ook niet de goedkoopste zijn. Nest Secure wordt in de VS aangekondigd voor $ 499 (omgerekend € 420), de camera kost $ 349, voor de deurbel zijn nog geen prijzen bekend.