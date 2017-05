Nest lanceert camera met gezichtsherkenning

Nest is vooral bekend als ontwikkelaar van de slimme thermostaat en van rookdetectors. Eerder bracht het ook wel al bewakingscamera's voor binnen en buiten op de markt. Die konden al notificaties sturen wanneer een persoon gedetecteerd wordt, maar zonder uit te maken om wie het gaat.

De camera die Nest vandaag lanceert, kan dat wel. De Nest Cam IQ combineert daarvoor algoritmes voor gezichtsherkenning met beelden in zeer hoge resolutie. Die worden opgenomen met een 4K sensor, in een kijkhoek van 130 graden.

Over het algemeen worden de beelden omgezet in een 1080p formaat. Behalve wanneer de camera iemand in het gezichtsveld krijgt. Dan wordt er automatisch op ingezoomd en wordt de persoon gevolgd terwijl hij door de kamer wandelt. Wanneer de beveiligingscamera een nieuw gezicht opmerkt in uw huis, zal de Nest-app u een notificatie sturen.

Daarvoor doet de slimme camera beroep op de artificiële intelligentie van Alphabet, het moederbedrijf van zowel Google als Nest. Zo gebruikt Nest volgens techsite Recode nu dezelfde algoritmen voor gezichtsherkenning als Google Photo's.

Naast beeld kan de Nest Cam IQ ook geluid herkennen. Een ingebouwde luidspreker en microfoon moeten u bovendien in staat stellen om te praten met wie zich in uw huis bevindt.

Om notificaties te krijgen, moet men wel een abonnement nemen op Nest Aware. Dat kost tien euro per maand, terwijl aan de camera zelf al een prijskaartje van 349 euro hangt. De beveiligingscamera is nu al in België te bestellen en wordt over een maand geleverd.