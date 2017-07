Net sluit zich rond dark web drugssites

Beide sites stonden bekend als marktplaatsen om illegale producten, zoals drugs, wapens, malware en gestolen data, te verhandelen. Europol vond naar eigen zeggen meer dan 250.000 listings voor illegale drugs en giftige chemicaliën op AlphaBay. De site was al sinds begin juli offline. De tweede site, Hansa, werd een maand geleden overgenomen en stiekem in het oog gehouden tot het ook uit de ether werd gehaald. Het onderzoek werd geleid door de FBI, de Amerikaanse drugspolitie DEA en de Nederlandse politie. Het is die laatste die een maand geleden twee mensen arresteerde en de servers van Hansa in beslag nam. Zo kon ze een maand lang de activiteiten van de website monitoren, op een moment dat er veel mensen een alternatief zochten voor het net gesloten AlphaBay. Europol vermoedt dan ook dat deze vangst aanleiding zal zijn voor honderden nieuwe onderzoeken in Europa.

De sluiting van deze twee sites kan grote gevolgen hebben voor het misdadigerswereldje, al valt nog af te wachten wat al die nieuwe onderzoeken gaan opleveren. Autoriteiten geven toe dat er waarschijnlijk snel nieuwe sites zullen opduiken om de rol van deze twee over te nemen. Dat is alvast gebeurd in 2013, toen de beruchte drugssite Silk Road werd neergehaald. AlphaBay is daarvan een (veel grotere) opvolger. Het uiteindelijke doel is dan ook om zoveel mogelijk misdadigers in de fysieke wereld te vatten.

Een vermoedelijke admin van AlphaBay, Alexandre Cazes, werd begin juli gearresteerd in Thailand, maar werd later dood teruggevonden in zijn cel in Bangkok. Volgens het Amerikaanse gerecht heeft hij zichzelf van het leven beroofd. Volgens website The Verge is het een foutje van Cazes dat uiteindelijk tot zijn arrestatie, en het einde van de sites, heeft geleid. Politie kon een hotmailadres dat gebruikt werd voor het veranderen van AlphaBay paswoorden linken aan een profiel op een Franse techsite, waar de man met naam en toenaam vermeld werd. Op zijn LinkedIn vonden ze vervolgens skills als webhosting en cryptografie, en een amper draaiende website als dekmantel. Cazes' PayPal-account, die nog altijd hetzelfde hotmailadres gebruikt als contact, kon dan weer rechtstreeks gelinkt worden aan AlphaBay. "Het is meestal niet de technologie, zoals Tor, die de operatoren verklikt", vertelt dark web researcher Sarah Jamie Lewist aan the Verge, "maar alle handelingen daarrond, zoals betalingen en shipping."