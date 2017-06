NetApp wordt 25 en vindt zichzelf nog eens opnieuw uit

NetApp viert zijn vijfentwintigste verjaardag. Dat mag eigenlijk een klein mirakel heten. Nog niet zo lang geleden stond het bedrijf nog aan de rand van de afgrond. CEO George Kurian is dan ook geen klein beetje trots wanneer hij de verzamelde pers toespreekt op een conferentie in het hoofdkwartier in Sunnyvale, Californië. "We hebben fantastische vooruitgang gemaakt het voorbije jaar", vertelt hij. Hij kwam twee jaar geleden aan het hoofd van het bedrijf en heeft in die tijd het roer helemaal omgegooid. "We hebben de focus verschoven van mature producten naar innovatieve technologieën zoals cloud, converged infrastructure en all-flash." Daarnaast werd ook onder meer de kostenstructuur van het bedrijf werd aangepakt.

De gevolgen daarvan zijn op het eerste zicht niet overduidelijk. "Onze inkomsten zijn jaar op jaar ongeveer hetzelfde gebleven", geeft Kurian toe. Wel ziet hij een grote verschuiving in het aandeel van die nieuwe strategische oplossingen, terwijl de oudere producten niet meer zo vaak verkocht worden. Nog belangrijker voor Kurian is het groeiend marktaandeel van NetApp in nieuwe markten zoals all flash arrays. "We zijn daar te laat opgesprongen," vertelt ook Dave Hitz, executive vice president en een van de oprichters van het bedrijf, "maar we halen de schade nu snel in."

Met de lessen die het bedrijf de voorbije jaren geleerd heeft, is het nu tijd voor fase twee: terug groeien. "We hebben marktaandeel gewonnen, nu willen we investeren om meer klanten aan te spreken", aldus Kurian.

Overleven in techland

"Ik krijg vaak de vraag 'hoe komt het dat jullie nog leven?'. En inderdaad, van alle bedrijven die naar de Nasdaq beurs trekken, blijft maar 15 procent langer dan twintig jaar bestaan. Wij zijn ondertussen 25", zegt Dave Hitz. Dat ze nog bestaan, is volgens hem te danken aan de snelle veranderingen die NetApp in het verleden heeft doorgevoerd.

"In de jaren negentig kwam het internet op. We hebben dat niet uitgevonden maar we pasten onze strategie aan en surften mee op die golf naar een miljard dollar inkomsten. Tot het hele ding naar beneden kwam in de jaren 2000 en we weer moesten schakelen, deze keer richting enterprise-bedrijven. VMware en servervirtualisatie ging ook al ons einde betekenen maar we draaiden opnieuw. Als zij servers virtualiseren, dan zouden wij onze opslag wel virtualiseren."

"En hier staan ze weer", vertelt hij. "De transitie naar cloud computing komt eraan en we krijgen het verhaal weer te horen. Oohh, we gaan eraan. We zijn gedoemd! Wel, ik geloof daar niet in."

Noem het geen storage meer

De nieuwe strategie van NetApp komt neer op wat het bedrijf zelf 'data fabric' noemt. Daarbij verschuift de focus meer naar data, weg van de pure 'storage.' Bedrijven hebben niet langer een datacenter met een specifiek soort schijven en servers. Ze hebben on premise datacenters en archiveringslocaties, er staan gegevens in de cloud, vaak in verschillende concurrerende clouds en al die gegevens moeten op een of andere overzichtelijke manier beheerd worden. NetApp zet dus in op die hybride cloud. "Vroeger boden we hen een toestel aan", zegt Kurian daarover, "Nu bieden we hyperscale clouds aan."

"Cloud is een disruptieve technologie maar we denken niet dat iedereen op twee jaar tijd naar de cloud gaat trekken," vertelt Dave Hitz. "Maar we moeten er wel op reageren. We hebben nu applicaties die in de cloud draaien voor de klanten die dat willen. Daarnaast zie je ook dat sommige klanten nog niet klaar zijn voor die cloud, maar dat ze wel kijken naar de stijl waarin een Google of Amazon zijn datacenter bouwt. Dat zijn uniforme toestellen met een heel simpel ontwerp. Dus zorgen we ervoor dat we klanten die 'next gen' datacenters helpen bouwen." Ook het traditionele datacenter kan wel een update gebruiken, vertelt hij. "Met flash, door API-interfaces toe te voegen enzovoort."

FlexPod SF

Het is in deze strategie dat NetApp's nieuwste product past. Het bedrijf brengt later dit jaar de FlexPod SF uit, een product dat sterkt lijkt op wat de grote hyperscale cloud providers gebruiken, een software defined architectuur gebouwd op commodity servers. Het toestel is een nieuwe versie van NetApp's FlexPod en het combineert NetApp's SF9608 opslag-node met een Cisco server chassis, acht Samsung 960 GB SSD's, Cisco blade server en een Ethernet switch met iSCSI-nerwerkfuncties. Op dat alles draait software van SolidFire, het all-flash-bedrijfje dat NetApp vorig jaar overnam.

Het doelpubliek is een nieuw soort datacentermanager, krijgen we te horen: cloud architecten, dev/ops, mensen die niet te diep willen gaan in netwerken en opslagtechnologie. Mensen die de infrastructuur in elkaar willen steken en kunnen coderen, maar niet per se met draadjes willen knoeien. "Het idee achter een FlexPod is dat je een computinglaag hebt, een netwerklaag en een opslaglaag. En je kan die elk apart schalen als dat nodig is," vertel John Rollason, senior director product marketing voor next generation datacenters bij NetApp. "Wat je daarmee krijgt is voorspelbare 'performance', onafhankelijk van de workload en de platformen waarop die workload draait."