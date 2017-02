Netflix aangeklaagd voor het aanbieden van offline video

Het tweekoppig advocatenbureau staat bekend onder de naam Blackbird Technologies, maar ontwikkelt zelf geen technologische producten. Wel hebben ze een reputatie voor het aanspannen van rechtszaken op basis van patenten die ze bezitten. Dit soort rechtszaak valt onder het zogenaamd Patent Trolling, schrijft de technologie website arstechnica. De praktijk draait rond bedrijven die zelf niets produceren maar enkel een verzameling aan patenten in hun portefeuille hebben waarmee ze via de rechtbank geld proberen te verkrijgen bij bedrijven die inbreuk maken op het patent.

Naast Netflix klaagde het bedrijf ook al video- en muziekstreamingsdiensten als Soundcloud en Vimeo aan, omdat ze diensten aanbieden die binnen hun patent vallen.

Oud patent

US Patent No. 7,174,362 gaat al even mee. Het werd in 2000 bedacht, nog voor er sprake was van streamingdiensten als Netflix, Spotify en Twitch. De licentie heeft het nog over een systeem waarbij de 'gestreamde' data op een CD-R wordt opgeslagen om vervolgens met de post verzonden te worden.

De terminologie van het rechtsdocument is dusdanig vaag ("computer-implemented method of data duplication") dat Blackbirds Technology ook hier een kans ziet om geld binnen te halen via een rechtszaak. Volledig uit de lucht gegrepen is het patent dan ook niet.

Zowel Netflix als HBO begonnen eind jaren '90 als DVD-by-Mail diensten, een syteem waarbij de consument via de post (en later telefoon) videocassettes en DVD's kon huren die aan huis geleverd werden.

Netflix en de andere aangeklaagde bedrijven hebben nog niet gereageerd op de patentzaak.

Brecht Somers