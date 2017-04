Netflix brengt offline kijken naar Windows 10 pc's en tablets

Gebruikers moeten hiervoor wel de nieuwste versie van de Netflix-app voor Windows 10 installeren op hun apparaat. De functie werkt niet via een browser. Eenmaal gedownload kan de content eender waar bekeken worden zonder internetverbinding.

Net zoals bij het offline kijken via Android of iOS is het wel niet mogelijk eender welke film of serie te downloaden. Vanwege licenties en filmrechten is slechts een beperkte hoeveelheid content beschikbaar. Het betreft een mix van originele Netflixproducties en andere inhoud. Onder de categorie 'Beschikbaar voor download' vind je alles terug wat offline te bekijken valt. Wanneer je een film of serie uitgekozen hebt, klik je simpelweg op downloaden. In de categorie 'Mijn downloads' heb je een overzicht van alles wat reeds gedownload is.

De functie is wereldwijd beschikbaar. De content beschikbaar voor offline kijken kan wel verschillen per regio. De Netflixapp is hier beschikbaar in de Microsoft Store.