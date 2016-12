Netflix-concurrent Amazon Prime Video nu ook in België beschikbaar

Eerder liet Amazon al doorschemeren dat het bedrijf grote ambities had. Het Amerikaanse bedrijf stak miljarden in The Grand Tour, een autoprogramma met de voormalige presentatoren van Top Gear. Ook werden in navolging van Netflix series gemaakt die alleen op Prime Video te zien zijn. En volgens onderdirecteur Tim Leslie 'is dit nog maar het begin'.

Via een app kunnen video's op telefoons, tablets en televisie worden bekeken. De video's kunnen worden gestreamd, maar ook worden gedownload, zodat mensen geen data kwijt zijn als ze in het vliegtuig of de trein willen kijken. Netflix maakte het kortgeleden ook mogelijk om video's te downloaden om ze offline te kunnen bekijken.

Prime Video kost de eerste zes maanden 2,99 euro. Daarna kost een abonnement 5,99 euro per maand.

In België spreken we geen Nederlands

Opmerkelijk aan de lancering in ons land is dat de amazonprimevideo.com vanuit ons land enkel in het Frans te bereiken is. Er lijkt geen mogelijkheid om de taal te veranderen, waardoor de Vlaming zich minder snel aangetrokken zal voelen tot de dienst. Tegelijk met de lancering in ons land komt de dienst ook in Nederland beschikbaar. Aan de vertaalkunsten kan dit dus niet liggen.

(ANP/WK)