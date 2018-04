Netflix had plannen voor een keten cinemazalen

Streamingdienst Netflix zou de beweging willen maken naar het grote scherm, dat schrijft de Los Angeles Times. Het zou de mogelijkheid bekeken hebben om een reeks filmzalen in Los Angeles en New York te kopen om zijn zelf-geproduceerde films op groot scherm te tonen.

Specifiek gaat het om een keten genaamd Landmark Theatres. Het plan is uiteindelijk niet doorgegaan omdat de prijs te hoog lag. Een van de mogelijke redenen om eigen filmzalen uit te baten, zou zijn om zo Netflix' reputatie, en die van zijn films, wat op te krikken binnen de filmindustrie.

Niet welkom in Cannes

Netflix is al een tijd de stap aan het zetten van pure streamingdienst naar volwaardig mediabedrijf. Het bedrijf wil dit jaar acht miljard dollar spenderen aan eigen content, en produceert onder meer series en films, maar het wordt door de filmindustrie nog erg meewarig behandeld.

Zo zouden films van Netflix voor Steven Spielberg niet mogen meedoen aan de Oscars. Eerder deze maand was het ook al hommeles op het filmfestival van Cannes. Hoewel het vorig jaar met twee films aan het festival meedeed ('Okja' en 'The Meyerowitz Stories to the Croisette'), trok het dit jaar al zijn films terug.

Een nieuwe regel in het festivalreglement vereist dat films die dit jaar willen meedoen aan het festival, vertoond moeten worden in Franse cinemazalen. Dat maakt het lastig voor Netflix, omdat de wet in Frankrijk vereist dat er 36 maanden passeren tussen de passage van een film in de cinema en de eerste vertoningen op thuisplatformen. Netflix zou dus drie jaar moeten wachten met streamen. Conclusie: geen Netflix in de running voor 'beste film'.

Cannes bood nog aan de films buiten het circuit te tonen, maar Netflix bedankte vriendelijk. "We willen dat onze films op gelijke grond staan met elke andere filmmaker," zegt Netflix' chief content officer Ted Sarandos daarover in een interview met filmblad Variety, "Dat is een risico als we op deze manier naar het festival gaan, dat onze films en filmmakers zonder respect behandeld worden."