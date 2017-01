Netflix laat je nu films en series naar micro-sd downloaden

De laatste update is nu beschikbaar in de Google Play Store. Daarmee kunnen gebruikers de downloadlocatie zelf kiezen. Voor deze update werd alles automatisch op het toestel zelf opgeslagen. De mogelijkheid is er niet voor ieder Android-toestel en Netflix geeft niet aan waar dat aan ligt.

De nieuwe manier van opslaan zou voor een interessante nieuwe manier van het gebruik van Netflix kunnen zorgen. Gebruikers kunnen er veel meer video door opslaan en een eigen offline videobibliotheek aanleggen. Toch laat een woordvoerder van het bedrijf aan Engadget weten dat er beperkingen zijn. 'Je kan content naar meerdere sd-kaarten downloaden. Maar er zijn limieten ingesteld op de hoeveelheid downloads die gelijktijdig plaats kunnen vinden. Ook zijn er limieten op hoe lang een download beschikbaar blijft. Dit hebben we gedaan zodat het voor de juiste doelen gebruikt wordt.'

Niet uit te wisselen

Daarnaast kunnen gebruikers de sd-kaarten ook niet op meerdere apparaten gebruiken, omdat het alleen afgespeeld kan worden van het apparaat waarmee de video gedownload is. Het is dus niet mogelijk om de video vervolgens met derden te delen.

Netflix introduceerde de downloadfunctie in november vorig jaar. Wie een abonnement bij de dienst heeft kan films en series downloaden en later offline op hun Android- of iOS-toestel kijken. De films en series blijven dan een beperkte tijd beschikbaar. Hoe lang dat is verschilt door licentierechten per titel.