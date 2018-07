Netflix lanceert radiozender

De zender moet in januari 2019 starten en komt er door een partnerschap met Sirius XM, dat radio via satelliet en online aanbiedt, zo leert The Wall Street Journal.

De zender wordt geen klassiek radiokanaal maar zal vooral stand-up comedy brengen bestaande uit fragmenten en hoogtepunten van de comedyshows die het zelf brengt op Netflix. De bedoeling is om een combinatie van nieuw en bestaand materiaal te brengen.

Voor Netflix, dat ooit begon als een postorder dvd-verhuurbedrijf, is het de eerste keer dat het iets anders aanbiedt dan video. Maar het lijkt er op dat de zender vooral een marketingmiddel wordt voor de producties die het op zijn streamingdienst aanbiedt.