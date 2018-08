Netflix probeert App Store te omzeilen

De Netflix app is een van de populairdere apps op de App Store, en ook een van de apps die het meeste geld in het laatje brengen. Bij schrijven staat hij op drie in de lijst van apps die de meeste inkomsten genereren. Maar het lijkt erop dat Netflix zijn eigen aandeel in die inkomsten wat wilt optrekken.

Netflix zou, volgens techsite Techcrunch, aan het experimenteren zijn met nieuwe manieren om abonnementsgeld te innen, zonder langs iTunes te passeren. In 33 landen, waaronder België, wil de streamingdienst nieuwe abonnees omleiden naar de mobiele webversie van zijn site, zodat ze daar hun betaalgegevens in kunnen geven. Gebruikers die in de testregio's proberen via iTunes te betalen, zullen niet in staat zijn in te loggen. Een en ander zou betekenen dat Apple niet de gebruikelijke 15% verwerkingssom. Voor elke transactie die via iTunes verloopt, roomt de App Store (net als de Play Store van Google trouwens) 15% van het bedrag af.

Met de test probeert Netflix voor iTunes te doen wat het eerder al met Google Play deed. In mei stopte de streamingdienst al met het toelaten van nieuwe klanten via Google Play. Wie Netflix op Android downloadt en er later een abonnement wilt betalen, wordt al omgeleid naar de site van Netflix zelf. Alleen klanten die al via Google Play betaalden, kunnen hun abonnement via de app winkel verlengen.

Betalen via de app store van je mobiele platform moet het makkelijker maken voor gebruikers, maar het omzeilen ervan begint ondertussen een trend te worden. Eerder deed Spotify al iets gelijkaardigs, waarbij het voor abonnees zoveel mogelijk iTunes probeert te vermijden. Beide diensten hebben gemeen dat Apple steeds meer een rechtstreekse concurrent wordt, met eigen diensten zoals Apple TV en muziekstreaming. Maar voor grotere apps lijkt de 15% die de app stores afromen er ook steeds vaker gewoon te veel aan te zijn. Het populaire game Fortnite (op 1 in die eerdere lijst van inkomsten genererende apps op de iOS App Store), besloot voor zijn Android versie zelfs om de Play Store gewoon helemaal links te laten liggen. Wie het game voor een Android telefoon wilt downloaden, moet dat op de site van de maker zelf doen. Alle betalingen voor in-game extra's gebeuren zo ook met de uitgever zelf.