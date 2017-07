Netflix verrast met sterke klantenaanwas

De invloed en het bereik van Netflix blijft zowel in de Verenigde Staten als elders, zoals in België, door het succes van Netflix-series "House of Cards", "13 Reasons Why", "Orange is the New Black" of "Stranger Things". Sinds april heeft de streamingdienst meer dan 100 miljoen klanten.

Tijdens het tweede kwartaal kreeg Netflix er in de VS 1,1 miljoen nieuwe klanten bij, bijna twee keer zoveel als analisten hadden verwacht. Het aantal aansluitingen buiten de eigen thuismarkt nam met 4,1 miljoen toe, waar marktvorsers in doorsnee uitgingen van 2,6 miljoen nieuwe buitenlandse abonnees.

Daarmee heeft Netflix voor het eerst meer klanten buiten de VS dan daarbinnen. De omzet ging bijna met een derde omhoog naar 2,8 miljard euro. De nettowinst viel met 66 miljoen dollar ruim 60 procent hoger uit dan een jaar eerder.

Voor het derde kwartaal rekent Netflix op een aanwas van 4,4 miljoen klanten. De omzet neemt dan naar verwachting verder toe tot bijna 3 miljard dollar. Ondanks aanhoudend forse investeringen in nieuwe series en films gaat het bedrijf bovendien uit van een stevige toename van de winst.