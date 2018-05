Netneutraliteit eindigt op 11 juni in de VS

De einddatum voor netneutraliteit in de Verenigde Staten is in zicht, volgens een persbericht dat FCC-lid Ajit Pai uitstuurde. Pai noemt de huidige regels gedateerd, en hij zegt dat ze door politieke druk door de voormalige FCC bestuurders werden opgelegd. "Op 11 juni wordt de onnodige en schadelijke regelgeving opgeheven", verzekert Pai.

'Vrije meningsuiting'

"Vanaf 11 juni hebben we een fundament dat innovatieve investeringen in telecomnetwerken aanmoedigt. Alle Amerikanen, waar ze ook leven, zullen toegang krijgen tot een betere, goedkopere en snellere internetverbinding. Daarnaast zorgt de verandering ook voor nieuwe jobs en opportuniteiten. Het is een platform voor vrije meningsuiting", aldus het persbericht.

Tegelijk stuurde een ander lid van de FCC Jessica Rosenworcel een eigen persbericht uit waarin ze de beslissing van de regulator "uiterst teleurstellend" noemt. "De FCC heeft niet geluisterd naar de Amerikaanse burger, en had geen oor naar hun sterke overtuiging dat de openheid van het internet door de wetgeving van dit land beschermd moet blijven."

Omkeerprocedure

De beslissing om netneutraliteit te beëindigen kan nog altijd omgekeerd worden. De Amerikaanse senaat is nog op zoek naar een stem van één senator om zo een dergelijke procedure op gang te zetten. Alle democratische senatoren hebben zich tegen de beslissing gekeerd, maar de republikeinen hebben in de senaat een meerderheid.

Als de omkeerprocedure in gang wordt gezet, en dus één republikeinse senator overtuigd kan worden, zal er nog een gelijkaardige stemming in de Amerikaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers volgen. Al kan President Donald Trump ook zijn vetorecht gebruiken om de beslissing om te keren.