Netwerkafdeling Avaya definitief verkocht

Extreme Networks maakte de overname in maart bekend en laat nu weten dat deze is afgerond. Zowel de klanten, het personeel als de technologie-onderdelen verhuizen mee. Het gaat daarbij onder meer over Avaya's Fabric-technologie.

Avaya vroeg begin dit jaar chapter 11 aan in de VS. Dat wil zeggen dat het bescherming krijgt tegen schuldeisers in afwachting van een herstructurering waarbij bepaalde onderdelen worden verkocht. De internationale activiteiten van het bedrijf gaan intussen gewoon door.

De overnemer verwacht dat de overgenomen onderdelen jaarlijks meer dan 200 miljoen dollar extra inkomsten zullen genereren voor Extreme Networks.