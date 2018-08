New York probeert Uber en Lyft in te perken

Met de bevriezing van taxilicenties hoopt de stad problemen rond de enorme groei van auto's, die de vervoersdiensten met zich meebrengen, aan banden te leggen. Het zou ook andere wantoestanden een halt moeten toeroepen. Zo wil de stad ook een minimuminkomen voor bestuurders van taxi's invoeren. Beide voorstellen gaan nu naar burgemeester Bill de Blasio, die al heeft aangegeven dat hij ze waarschijnlijk zal ondertekenen.

In 2015 reden er 12.600 voornamelijk reguliere gele taxi's rond in de stad. Dit jaar is het aantal taxi's gegroeid naar 80.000, waarvan 14.000 traditionele gele taxi's. De extra wagens leiden tot een inkomensdaling voor de chauffeurs, en een toename in verkeersopstoppingen. Volgens de taxibond van New York hebben zes chauffeurs zelfmoord gepleegd omdat ze niet meer rond konden komen.

Het besluit kon op fel verzet - en gelobby - rekenen van nieuwe taxidiensten zoals Uber en Lyft. New York is de eerste Amerikaanse stad die een voorstel als dit indient en het is meteen ook een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor deze diensten, omdat veel van de New Yorkers taxi's gebruiken om het (falende) openbare vervoer aan te vullen of te vervangen. Het besluit kan een precedent betekenen voor andere Amerikaanse steden die ook overwegen om de groei van het aantal taxi's te remmen.