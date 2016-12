Nextel lijft Mobile Access in

Nextel specialiseert zich in de verkoop en dienstverlening van datanetwerken, telefonie, operatoroplossingen én beveiliging aan bedrijven. Met de overname van Mobile Access vergroot Nextel de expertise in totaaloplossingen voor mobiliteit.

Mobile Access in Aartselaar focust al 27 jaar op voornamelijk middelgrote bedrijven en heeft een breed portfolio aan clouddiensten, security- en datacenteroplossingen, netwerkbeheer, storage en mobiele hardware en applicaties. Voor Nextel-ceo Peter Roelens is de overname strategisch belangrijk in het kader van de digitale transformatie bij klanten : "Het maakt ons ict-aanbod compleet: een totaaloplossing op vlak van communicatie en it."

Enkele mooie referenties zijn onder meer de Karel de Grote Hogeschool, Jan De Nul, Fost Plus, en Guylian. Een overnamebedrag werd niet meegedeeld. Mobile Access draaide volgens Trendstop in boekjaar 2015 nog een omzet van meer dan 7 miljoen euro. In datzelfde boekjaar genereerde Nextel 45,2 miljoen euro.