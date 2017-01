NGDATA haalt 9,4 miljoen dollar op

De 9,4 miljoen dollar komt bovenop de eerdere Series B-ronde van 10,2 miljoen dollar die het bedrijf een jaar geleden aankondigde. De financieringsronde werd geleid door Idinvest Partners en kan rekenen op de deelname van bestaande investeerders, waaronder Pamica, SmartFin Capital, Capricorn Venture Partners, Nausicaa Ventures, en angel investors.

NGDATA biedt met Lily Enterprise een besturingssysteem voor het beheer van klantenervaringen aan. Het verse geld moet dienen om de sales en de marketing van het product te stimuleren en de productinnovatie en overnameactiviteiten te versnellen. "Met deze financiering kunnen we onze binnenlandse en internationale groei doorzetten, ons personeelsbestand uitbreiden en onze tactische overnamestrategie verder aandrijven", aldus Luc Burgelman, ceo bij NGDATA.

Overigens kondigt NGDATA ook aan dat Dominique Illien, ceo van Editions Lefebvre Sarrut (ELS), de raad van bestuur komt versterken. Voorzitter van de raad van bestuur is trouwens Michel Akkermans. NGDATA is gevestigd in Gent maar heeft ondertussen ook al kantoren in Mechelen, Amsterdam, New York, San Francisco en Singapore.