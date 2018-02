Nieuw Amerikaans voorstel om Huawei en ZTE te boycotten

Twee Republikeinse senatoren hebben een voorstel ingediend die de Amerikaanse overheid verbiedt om telecommateriaal aan te kopen of te leasen van Huawei of ZTE. Het voorstel, afkomstig van senatoren Tom Cotton en Marco Rubio volgt op een eerder gelijkaardig voorstel in het Huis van Afgevaardigden door Michael Conaway en Liz Cheney.

De opzet is duidelijk. "Huawei is effectief een onderdeel van de Chinese overheid en het is in staat om informatie te stelen van Amerikaanse autoriteiten door dienst toestellen te hacken," stelt senator Tom Cotton tegenover Reuters. "Er zijn verschillende andere bedrijven die aan onze technologische noden kunnen voldoen en we moeten het China niet makkelijker maken om ons te bespioneren."

De angst voor spionage vanuit China zit er al jaren in bij de Amerikanen, maar sinds het presidentschap van Trump worden de aanvallen opvallend explicieter. Een anonieme bron binnen de Amerikaanse politiek stelt ook dat de overheid bedrijven onder druk zet om geen banden met de twee bedrijven te onderhouden. Anders kunnen we wel eens overheidscontracten mislopen.

Vrije markt

Reuters merkt op dat ZTE en Huawei nog niet reageerden op de beweringen. Maar het Chinese persbureau Xinhua laat intussen wel verstaan dat het voorstel toont dat de VS bezorgd is om de economische ontwikkeling van China. Tegelijk vraagt het zich af hoe toegewijd de VS is aan de vrije markteconomie.

Zelf ervaring met overheidsspionage

Of de twee Chinese bedrijven spioneren is nooit aangetoond. Maar de VS heeft wel kennis van zaken in de materie. Zo toonde de Amerikaanse dissident Edward Snowden enkele jaren geleden aan dat de VS via bedrijven als Google/YouTube, Microsoft, Yahoo, Facebook, Apple en anderen data van miljoenen burgers, ook Europeanen, monitorde.