Nieuw computersysteem moet verkiezingen 'onhackbaar' maken

Over het bewuste softwaresysteem dat de naam 'Martine' draagt werd vorige week een akkoord gesloten door de ministerraad. Volgens De Morgen zal die software de resultaten meteen op een website publiceren wat de veiligheid moet verhogen. "Zeg nooit nooit, maar in principe is hacken onmogelijk," zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van Jan Jambon, aan de krant.

We moeten daarbij zelf nuanceren dat alles verbonden met het internet in principe te hacken valt. In dit systeem zit de truc zit hem er onder meer in dat de resultaten, inclusief de voorkeurstemmen en de zetelverdeling, publiek worden gemaakt tot op het niveau van de stembureaus. Dat maakt dat ieder stembureau makkelijk kan nagaan of hun resultaten correct publiek zijn gemaakt.