Nieuw initiatief Scale-ups.eu moet techbedrijven aan geschikt personeel helpen

B-Hive is een platform voor bedrijven die nieuwe technologieën ontwikkelen voor de financiële sector. Het krijgt steun van de vier Belgische grootbanken en begin dit jaar ontving het ook twee miljoen euro van de federale regering.

Binnenkort stelt B-Hive een nieuw initiatief voor: scale-ups.eu. Dat moet techbedrijven helpen doorgroeien. B-Hive zal hen niet enkel bijstaan in hun zoektocht naar kapitaal, maar ook naar medewerkers.

"De impact van nieuwe technologieën als artificiële intelligentie en IoT zal ingrijpend zijn. Daarom moeten we technische mensen binnen bedrijven omscholen", vertelt Wim De Waele, CEO van B-Hive, aan Kanaal Z.

Daarvoor zal B-Hive vanaf het najaar workshops organiseren. Dat zal gebeuren in samenwerking met experten in data-analyse en IoT aan de UGent en met de onderzoeksgroep Computerbeveiliging en Industriële Cryptografie van Bart Preneel aan de KULeuven. Ook Vlerick en Solvay Business School zullen de opleidingen helpen uitwerken.

Ze zijn in de eerste plaats bedoeld om werknemers met een technische basisopleiding bij te scholen in data-analyse, AI of blockchaintechnologie. Daarnaast zullen ook workshops georganiseerd worden voor productontwikkelaars die hun sectorkennis, bijvoorbeeld van de financiële sector, willen toepassen op technologische producten.

Er bestaat immers niet alleen een grote vraag naar it-profielen in onze regio, maar ook naar marketeers en business developers met verstand van digitale zaken. "Veel technologiebedrijven beschikken over goede technologie, maar over weinig kennis van de markt. Zo kunnen we mensen die al een carrière bij een bank achter de rug hebben, omscholen in de richting van een functie bij een techbedrijf" licht De Waele toe. Dat zou kunnen helpen om de afvloeiingen in de bankensector door de digitalisering gedeeltelijk op te vangen.