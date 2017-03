Nieuw investeringsfonds pompt 12,5 miljoen euro in Vlaamse start-ups

De oprichting van het imec.istart-investeringsfonds is een samenwerking van imec met de Vlaamse Regering, ING, BNP Paribas Fortis, Telenet en de Cronos Groep. Het fonds, goed voor een totaalbedrag van 12,5 miljoen euro voor de komende vijf jaar, moet digitale innovatie in Vlaanderen ondersteunen. Daarom zal het Vlaamse tech-ondernemers een initiële investering van 50.000 euro bieden voor het opstarten van hun bedrijf. Daarna kunnen de meest veelbelovende start-ups aanspraak maken op extra financiering, doorgedreven leiderschapscoaching en bijkomende ondersteuning bij het uitbouwen van hun onderneming.

"We bieden een volledig pakket aan, inclusief dagelijkse coaching, workshops en begeleiding door domeinexperten, gedeelde werkruimtes in de belangrijkste Vlaamse steden en toegang tot ons voortdurend groeiende netwerk. Onze ondersteuning kan tot achttien maanden lopen, tot de onderneming in staat is om zelf opvolgfinanciering aan te trekken van externe investeerders", licht Sven De Cleyn van imec.istart toe.

Innovatieboost voor Vlaanderen

Imec.istart is de voortzetting van het iStart-programma van iMinds, de onderzoeksinstelling die vorig jaar opging in imec. Het investeringsfonds dat nu werd opgericht, is het grootste in zijn soort voor pre-seed-investeringen en moet digitaal ondernemerschap in Vlaanderen aanwakkeren.

"Het imec.istart-programma helpt Vlaamse tech start-ups in een heel prille fase. Vlaanderen engageert zich om succesvolle initiatieven te ondersteunen die jobs en omzet genereren, technologische innovatie boosten en internationale erkenning naar onze regio brengen", zegt Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport.