Nieuw IT-platform brengt Mobile Vikings in problemen

Mobile Vikings heeft doorgaans een goede reputatie. Wie op Facebook of Twitter iets vraagt wordt snel geholpen en dat valt al enkele jaren in de smaak bij klanten, tot begin deze zomer. Het aantal klachten neemt toe en vooral: het leek bij momenten alsof niemand antwoord kon geven bij problemen, niet online, niet aan de telefoon.

Bij Medialaan, dat sinds begin 2016 eigenaar is van Mobile Vikings, bevestigt men de problemen. Al is er ook een verklaring voor. De oorzaak ligt bij de vernieuwing van het IT-platform van de operator, dat in de nacht van 23 op 24 juni werd geïmplementeerd.

Dat platform, waarvoor Mobile Vikings in zee ging met het Poolse Comarch, is nodig om de overstap van 'light MVNO' naar 'full MVNO' te maken. Het huidige platform was verouderd en het nieuwe moet de operator nieuwe mogelijkheden geven.

"Daar gingen uiteraard heel wat testen aan vooraf, maar we konden helaas niet vermijden dat er bij de transitie toch een aantal technische issues naar boven kwamen," zegt Sara Vercauteren, woordvoerster van Medialaan, aan Data News. "Onder andere meldingen die niet verstuurd konden worden, verbruik dat onzichtbaar was, onmogelijkheid om van tarief te wisselen enz..."

Nog niet van de baan

Volgens Vercauteren wordt er sindsdien met man en macht gewerkt om de problemen op te lossen. "Vandaag zijn de grootste issues van de baan. Sommige klanten kunnen jammer genoeg nog steeds hinder ondervinden maar wij gaan door totdat de laatste euvels uit het systeem verdwenen zijn."

Dat zorgde voor een kettingreactie naar de klantendienst. Meer klanten kregen problemen waardoor de klantendienst ook meer problemen moest verwerken. "Mobile Vikings staat voor snelle en persoonlijke service naar de klanten, maar de afgelopen weken hebben we dat jammer genoeg niet kunnen waarmaken. De wachttijden liepen op. Ondertussen zijn er extra care agents aan de slag gegaan om de vertraging in service te kunnen inhalen." Medialaan excuseert zich ook naar klanten toe voor de problemen.