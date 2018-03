Nieuw-Zeeland test zelfvliegende taxi's

Sinds oktober zien sommige inwoners van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland een mysterieus object door de lucht vliegen. Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, dat is het niet. Het gaat om Cora, een volledig elektrische en zelfvliegende taxi. De kruisvorm tussen een auto, helikopter en vliegtuig is eigendom van het bedrijfje Kitty Hawk, dat gefinancierd wordt door Google-medeoprichter Larry Page en geleid wordt door Sebastian Thrun. Die laatste is het voormalig hoofd van Google X, de divisie die onder meer de zelfrijdende auto's van Google-dochter Waymo helpt ontwikkelen.

Ook Cora kan zichzelf besturen. Dat gebeurt aan de hand van drie onafhankelijke boordcomputers met zelflerende software. Twee passagiers kunnen meevliegen.

Vorig jaar ging een video viraal waarop het prototype van de vliegaxi van Kitty Hawk werd getoond. Toen zag die er nog uit als een grote drone, waar één iemand kon opkruipen. Intussen lijkt het project veel ambitieuzer geworden.

Cora stijgt verticaal op met 12 elektrische motoren, als een helikopter maar dan met minder lawaai. Eens in de lucht kan de propeller worden ingeschakeld en kan de vliegende taxi snelheden tot 180 kilometer per uur halen. Na 100 kilometer moet de vliegtaxi wel stoppen om op te laden. Met een spanwijdte van minder dan 11 meter, lijkt het geen probleem om in iemands achtertuin te landen.

Volgens The New York Times zal Jacinda Ardern, de eerste minister van Nieuw-Zeeland, later vandaag officieel aankondigen dat Kitty Hawk er testen mag uitvoeren met het prototype. Ze vertelt dat de elektrische vliegtuigen passen in de doelstelling van haar land om tegen 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Er wordt gehoopt op een netwerk van vliegende taxi's in Nieuw-Zeeland binnen de drie jaar.

Dat de vliegtaxi's in Nieuw-Zeeland getest worden, heeft er volgens The New York Times mee te maken dat het luchtruim daar minder druk is dan in de Verenigde Staten, maar wel beter gereguleerd dan in Afrika of het Midden-Oosten.

Uber daarentegen wil haar vliegende taxi's in 2020 testen in Los Angeles,Dallas en Dubai. Ook Airbus werkt aan een zelfvliegende taxi.