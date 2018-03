Nieuwe 4K-tv's van Samsung verdwijnen als een kameleon in hun omgeving

Samsung heeft in een blogbericht haar nieuwe QLED-line-up van televisies voorgesteld. Het bedrijf deelde nog geen prijzen of volledige lijsten met specificaties, maar het toont wel enkele opvallende snufjes die de toestellen bevatten.

De meest opvallende is 'Ambient Mode'. Het Koreaans bedrijf wil dat televisies op elk van de dag een meerwaarde zijn, en daarom is er snelle toegang voorzien tot een aantal populaire slimme functies. Zo kan je bijvoorbeeld muziek afspelen, nieuwsberichten opvragen en verkeer- of weerupdates ontvangen.

Karma Chameleon

Als je je tv even niet gebruikt, zorgt een nieuwe gimmick ervoor dat je televisietoestel helemaal verdwijnt in zijn omgeving. Als je je tv aan de muur ophangt, kan je vooraf een foto nemen van de precieze plaats waar hij zal hangen.

Vervolgens lijkt het door de kleine schermranden alsof het apparaat onderdeel is van je geverfde muur of behangpatroon. Anderzijds kan je ook virtuele kunstwerken op je tv laten tonen met je muur als achtergrond.

Screen burn?

Een vraag die ons meteen te binnen schiet, is hoe Samsung het risico op een zogenaamde screen burn gaat vermijden. Als pixels gedurende een langere tijd eenzelfde beeld tonen, bestaat de kans dat dat die weergave blijvend wordt. Soms zie je een screen burn bijvoorbeeld bij toonzaalmodellen van smartphones in elektronicawinkels.

Een oplossing kan erin bestaan om op een subtiele manier een minimale nuance te maken in een beeld. Op Android-toestellen zorgen bijvoorbeeld kleine verplaatsingen van de virtuele functietoetsen ervoor, dat de 'home', 'back' en 'multitask'-knoppen niet permanent in je scherm branden.

Eén enkele aansluiting

Een ander feature van de televisies heet 'Invisisble Connection'. De Koreaanse fabrikant heeft naar eigen zeggen een technologie ontwikkeld waarbij zowel audiovisueel beeld als stroom over één enkele aansluiting kunnen verlopen. Het is niet duidelijk met welke standaard de aansluiting werkt, en welke audiovisuele toepassingen ondersteund worden. Ten slotte krijgen de nieuwe televisies Bixby als smart tv-assistent.

Alle QLED-tv's komen met een 4K-resolutie, en de verschillende modellen hebben een diagonaal van 49 inch tot 88 inch.