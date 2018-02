Nieuwe API helpt bedrijven om reistijden van Google Maps te integreren in hun dienstverlening

Wie een nieuwe woning zoekt via de immowebsite Hebbes.be kan sinds kort de reistijden naar het werk, de school of de woonplaats van familie als extra zoekcriteria toevoegen. Je geeft daarvoor het adres in, je vervoersmiddel en hoe lang je maximaal onderweg wil zijn.

Zoiets zou je natuurlijk ook allemaal zelf via Google Maps kunnen opzoeken, maar het is best handig dat je je reisdoelen nu meteen via de website van het zoekertjesplatform kan ingeven.

De verkeers- en reistijdendata die daarvoor gebruikt worden, is trouwens gewoon die van Google Maps, maar het Belgische technologiebedrijf Localyse ontwikkelde een gemakkelijk te integreren tool die de zoekresultaten met de reistijden combineert. Daarvoor gebruikt het de isochronen waarmee Google Maps het gebied bepaalt dat binnen een bepaalde reistijd van een opgegeven startpunt ligt. Die technologie biedt het bedrijf aan in een gebruiksvriendelijke interface, op maat van haar klanten.

"Travel Time API zorgt ervoor dat de reistijden binnen een bepaald servicegebied met meerdere bestemmingen in één oogopslag kunnen worden geanalyseerd, gesorteerd en gevisualiseerd", legt Chris Hoogwys, CEO van Localyse, uit.

Niet alleen zoekertjeswebsites kunnen baat hebben bij de implementatie daarvan, maar ook verschillende bezorgdiensten. Zo kunnen zij kijken naar de reistijd in plaats van naar het aantal kilometer om binnen een bepaalde straal gratis te leveren.

Daarnaast kan de API ook helpen om mobiliteitsvraagstukken op te lossen: hoe bereikbaar is een nieuw kantoor of hoe lang is een medewerker onderweg naar een klant en welke route neemt hij best? Eerder gebruikten verschillende gemeentebesturen een toepassing van Localyse om verkeershinder in te schatten.