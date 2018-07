Nieuwe app toont situatie Vlaamse waterwegen

"Slimme binnenvaart is de toekomst", zegt afgevaardigd bestuurder Chris Danckaerts van De Vlaamse Waterweg. "De binnenvaart wil en kan alle vervoersuitdagingen aangaan. Met de lancering van de slimme app VisuRIS wordt die binnenvaart nog transparanter en gebruiksvriendelijker gemaakt voor zowel de waterweggebruikers als logistieke spelers."

"De app laat toe om allerlei informatie beschikbaar te stellen aan de eindgebruikers", verduidelijkt Eric Cremers van De Vlaamse Waterweg. "Wij doen dat met respect voor de privacy. Op die manier kunnen zij alle informatie over reizen van schepen, de algemene toestand van ons waternetwerk en berichten aan de schipperij en een actuele status van ons netwerk aan de eindgebruikers meegeven."

"Als we de waterweg aantrekkelijker willen maken en meer vrachtwagens van de weg willen halen, moeten we investeren", stelde Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Dat gebeurt nu reeds door de verhoging van alle bruggen, zodat alle schepen met vier lagen containers eronder door kunnen. "Maar we moeten ook werk maken van innovatie. Met deze app kun je als klant op elk moment zien waar jouw goederen zich bevinden op de waterweg en wanneer die gaan toekomen. Met die innovatie staan we nu al verder op dat vlak dan de autoweg. En dat is een bijkomend voordeel."

VisuRIS is nu al verkrijgbaar in de Android-store en later deze week ook in de Apple app-store.