Nieuwe app van Total regelt een tankbeurt vanaf je smartphone

De brandstofleverancier Total heeft op MWC haar 'eWallet'-app voorgesteld. Die maakt het mogelijk om een tankbeurt te activeren en te betalen vanaf je smartphone. Total ontwikkelde ze in samenwerking met betaaldienst Worldline.

Vorig jaar heeft Total de dienst als een testproject in Duitsland gelanceerd, en nu zal het bedrijf ze geleidelijk aan naar heel Europa brengen. België en Duitsland zullen volgens de persmededeling als eerste landen in de rij staan.

Hoe werkt het?

Eerst selecteer je het juiste brandstoftype, en daarna kies je een pomp om te tanken. Vervolgens betaal je met behulp van je smartphone via je bankkaart, of met de tankkaart van Total. Op termijn zou de brandstofleverancier naar verluidt meer third-party-betaalmiddelen willen ondersteunen.

"De TOTAL eWallet is een belangrijke mijlpaal in onze strategische ontwikkeling om een topaanbieder van nieuwe mobiele diensten te worden", zegt Antoine Tournand, directeur Netwerken en Kaarten bij Total. Volgens de persmededeling, kan de app, naast het tanken, ook worden gebruikt om te betalen in winkeltjes en carwash-diensten van het bedrijf.