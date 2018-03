Nieuwe AR-functie in Ebay-app laat een pakketje virtueel in een doos passen

Gebruikers van de online-verkoopsite Ebay kunnen in de VS de inhoud van een pakketje virtueel in een doos van het juiste formaat laten passen. Op die manier hoef je niet eerst een echte doos te passen, en krijg je meteen zicht op de juiste verzendprijs.

Google AR-Core

Voor haar nieuwe Augmented Reality-feature (AR) ging de e-commercesite te rade bij Google's AR Core-platform. Dat is een Software Development Kit (SDK) die door middel van bewegingsdetectie, meting van de lichtintensiteit en dieptebepaling van oppervlakten, ervoor zorgt dat AR-toepassingen voor Android een realistische ervaring zijn.

Verder werkt Ebay samen met de United States Postal Service (USPS) voor het formaat en de prijsbepaling van de verpakkingsmiddelen. Verkopers kunnen vanuit de Ebay-app naar het 'Verkopen'-gedeelte gaan. Van daaruit kan je toegang krijgen tot de AR-functie.

Virtueel karton

Het is belangrijk om het voorwerp in de eerste plaats op een eenvoudig, vast oppervlak zoals een tafel te plaatsen. Daarna activeer je vanuit de app de camera van je smartphone, en onderaan verschijnen de verschillende mogelijke verpakkingen en hun kostprijs.

Als je een doos selecteert, krijg je een realistische verhouding te zien ten opzichte van het voorwerp. De dozen werden in de app ietwat transparant gemaakt zodat je het voorwerp op tafel letterlijk in de doos kan passen.

'Ebay veranderen'

"Deze technologie is een maar één voorbeeld van een reeks nieuwigheden die op stapel staan en die Ebay moeten veranderen. Het demonstreert onze zin voor nieuwe innovaties aan verkopers. Bovendien helpen we hen om tijd te besparen, en door alle mogelijke drempels in een verkoopproces weg te halen", zegt James Meeks, verantwoordelijke voor mobiele toepassingen bij Ebay.

Ebay spreekt zich niet uit of de dienst al dan niet op termijn uitgebreid zal worden naar andere pakjesbezorgdiensten in andere landen.