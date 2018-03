Nieuwe Belgische provider combineert vaste- en mobiele telefonie via de cloud

Eerder bood Intellinet Voice Over IP-diensten aan voor vaste telefonie, maar nu gaat het bedrijf vanaf april ook mobiel via het Base-netwerk. De provider wil bedrijven naar eigen zeggen verlossen van aparte diensten voor vaste en mobiele telefonie. Intellinet meent dat het goedkoper kan aan de hand van een zogenaamde 'CloudSIM' die de twee combineert via het internet.

Cloudtelefonie

Die formule zorgt ervoor dat een simkaart in verbinding staat met een telefooncentrale die verbonden is via de cloud. Transfereren van een vast- naar een mobiel toestel gebeurt via interne oproepen. Op die manier kan je via het internet zowel vast al mobiel bellen. CloudSIM werkt met één enkel telefoonnummer voor vast en mobiel, en ontvangers krijgen alleen het kantoornummer te zien bij een oproep.

Gebruiksgemak

Verder wil het bedrijf ook inzetten op het gebruiksgemak van klanten. "[...] Je kan je privé-oproepen en werk gerelateerde calls perfect scheiden dankzij een slimme afhandeling van de caller ID. Klanten die bijvoorbeeld na 22u nog bellen, kan je laten opvangen door het professionele voicemailsysteem of de telefonische permanentiedienst van je bedrijf", aldus Malik.

Ten slotte voorziet Intellinet ook één enkele oproepstuctuur voor vaste en mobiele oproepen. Als je in gesprek bent, maar iemand anders probeert je tegelijkertijd via gsm te bereiken, dan wordt die tweede beller in de wachtrij geplaatst. Alternatief kan je hem ook doorverbinden met een collega.