Nieuwe ceo bij Co.Station Brussel en Gent

Sinds begin januari is Wouter Remaut benoemd de nieuwe ceo van Co.Station Brussel en Co.Station Gent hebben. In zijn nieuwe functie is Remaut verantwoordelijk voor de dagelijkste leiding van de Co.Station entiteiten in Brussel en Gent. Hij krijgt ook de taak om Co.Station te laten uitgroeien tot het belangrijkste groeiplatform voor scale-ups in de Belgische technologiesector. Het bedrijf is gespecialiseerd in het opschalen van tech-bedrijven in België. Het doet dan onder meer door scale-ups bij te staan met hulpmiddelen, en hen te introduceren bij grote bedrijven.

Remaut werkte sinds 2001 voor BNP Paribas Fortis en was daar tot voor kort directeur van de Ondernemersbank. "Doorheen mijn carrière is het voor mij altijd belangrijk geweest om bedrijven en ondernemers te helpen bij het realiseren van hun plannen", zegt hij daarover in een persbericht.