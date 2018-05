Nieuwe CEO moet MobileXpense hogerop brengen

Pieter Geeraerts wordt de nieuwe topman bij MobileXpense. Hij komt aan boord nu Fortino Capital met een investering van 20 miljoen euro een meerderheidsparticipatie in het bedrijf heeft.

"In de evolutie van een bedrijf heb je stichters nodig, mensen die iets kunnen opbouwen. Later heb je andere mensen met andere talenten nodig om beter te kunnen groeien en zo zijn we bij Pieter terechtgekomen," vertelt aftredend CEO Xavier Deleval aan Data News.

MobileXpense is volgens Matthias Vandepitte, partner bij Fortino Capital, een verborgen parel. "Het bedrijf is de afgelopen achttien jaar uitgegroeid tot een onderneming met tweehonderd klanten, waarvan een pak multinationals, en 1.300 implementaties. Vaak ging dat via word of mouth. Nu willen we het merk meer zichtbaarheid geven en het commercieel team uitbouwen om verder te kunnen groeien."

Het bedrijf legt zich toe op het digitaal rapporteren van reis- en andere kosten voor bedrijven. Gelijk met de nieuwe CEO kondigt het bedrijf ook een nieuwe webversie van zijn gelijknamig platform aan. Ook lanceert het onder de naam SpendCatcher een bijkomende mobiele app die ontvangstbewijzen kan herkennen en in het systeem van MobileXpense kan verwerken.

Groei aanhouden

De opdracht van Geeraerts is duidelijk: "De laatste jaren groeit het bedrijf met twintig procent per jaar. Dat willen we aanhouden en mogelijk versnellen. De meeste van onze huidige klanten hebben hun beslissingscentrum in België, Nederland of Duitsland, maar de wereld is groter dan dat, dus is er ook potentieel om nieuwe klanten te vinden." Overnames worden niet uitgesloten, al is dat niet de hoofdfocus.

Geeraerts was tot voor kort aan de slag bij Worldline waar hij internationaal aan het hoofd stond van Global Bid Management & Strategic Deals en verantwoordelijk was voor de verkooporganisatie en processen. Daarvoor leidde hij Basware in de Benelux en Frankrijk en werkte hij voor Alcatel-Lucent.

Met de investering van Fortino eind 2017 nam het investerinsfonds een meerderheid in MobileXpense. De overige aandelen zijn verdeeld onder de oorspronkelijke oprichters, waaronder Deleval, en Groep Josi die eerder al kapitaal verschafte aan de onkostenspecialist.

Deleval zelf blijft voor het bedrijf werken en blijft ook in de raad van bestuur. Wel gaat hij zijn focus verleggen. "Ik ga mijn tijd besteden aan de visie op de producten, ondersteuning en het verder laten groeien van ons aanbod."