Nieuwe ceo voor F5 Networks

François Locoh-Donou wordt vanaf 3 april president en ceo van F5 Networks. Hij volgt daarbij John McAdam op die het bedrijf het afgelopen jaar en in de jaren daarvoor leidde. De nieuwe topman werkte eerder als senior vicepresident en coo bij Netwerk- en technologiebedrijf Ciena. Eerder werkte hij ook al op de R&D-afdeling van het Franse Photonetics.

Locoh-Donou is niet de eerste opvolger van McAdam. In mei 2015 koos het bedrijf al voor Manny Rivelo maar die verliet het bedrijf na amper vijf maanden omwille van 'persoonlijke principes'. In afwachting van een opvolger werd McAdam opnieuw ceo. Die laatste treedt dus opnieuw af. Al blijft hij wel zetelen in de raad van bestuur.