Nieuwe ceo voor Selligent

John Hernandez wordt de nieuwe ceo van Selligent. Hij was tot voor kort coo en senior vicepresident Service Cloud bij Salesforce. Voor die tijd werkte hij als general manager van IBM's collaboration business en was hij aan de slag bij Cisco. Die ervaring moet hij nu aanwenden voor de verdere groei van Selligent in Europa en Noord-Amerika.

Selligent begon in 2002 als een kleine Belgische start-up, maar heeft intussen verschillende kantoren in Europa en de VS. In België zetelt het bedrijf in Hasselt en Eigenbrakel. In 2015 kwam het bedrijf in handen van de Amerikaanse durfkapitalist HGGC, die het kort nadien fuseerde met het Amerikaanse Strongview, dat ook in de portfolio van HGGC zat. Vandaag heeft het bedrijf klanten zoals ING en Netflix.

Hernandez volgt medeoprichter en ex-ceo André Lejeune op. Hij blijft wel zetelen in de raad van bestuur van het bedrijf.