Nieuwe CEO voor Sony

In een verklaring op het nieuwsblog van Sony, verklaarde de Chief Executive Officer van het bedrijf, Kazuo Hirai, dat hij zijn functie neerlegt op 1 april van dit jaar. De man maakt daarmee plaats voor Kenichiro Yoshida, de huidige CFO van het Japanse bedrijf.

Volgens Hirai heeft hij de beslissing genomen in samenspraak met Sony's Nominating Commitee. De man blijft wel betrokken bij het bestuur van de technologiegigant. De uittredend CEO uitte in een mededeling het vertrouwen in zijn opvolger:

"Meneer Yoshida heeft een hoge vastberadenheid en een diep strategisch inzicht. Verder heeft hij het talent om zaken vanuit een heel breed perspectief te bekijken. Bovendien bezit hij de leiderschapscapaciteiten die nodig zijn om de brede waaier aan Sony's bedrijfstakken met succes te besturen."

Hirai was CEO van Sony sinds april 2012. Hij blikt naar eigen zeggen tevreden terug op zij carrière, omdat het bedrijf momenteel haar financiële doelstellingen overtreft. Hij stelt echter vast dat Sony nu een nieuw kruispunt in haar bestaan nadert, en dat er een nieuw strategisch plan is om op die uitdagingen te anticiperen.