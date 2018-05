Nieuwe CFO voor bloeiend HP Inc

In haar tweede fiscale kwartaal haalt HP Inc een omzet van 14 miljard dollar, 13 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De nettowinst loopt op tot 1,1 miljard dollar, een jaarlijkse stijging van 89 procent.

Een groot deel van die omzet komt van de Personal Systems afdeling. De verkoop van laptops en desktops is bij HP goed voor ongeveer zestig procent van de omzet en die afdeling groeit met 14,5 procent naar 8,76 miljard dollar omzet.

HP Inc is momenteel de grootste pc-verkoper ter wereld met een marktaandeel van 22,6 procent volgens IDC. Die markt zit al jaren in het slop maar de vraag naar premium toestellen, zoals zeer dunne toestellen, zorgt volgens IDC voor meer marge op de toestellen.

De printerafdeling groeide het afgelopen kwartaal met 10,9 procent naar 5,25 miljard dollar omzet. HP nam vorig jaar de printers van Samsung Electronics over, die integratie is nu bezig.

De computergigant maakt van zijn kwartaalcijfers gebruik om ook een interne wissel bekend te maken. CFO Cathie Lesjack wordt opgevolgd door Steve Fieler. Hij was voor kort Head of Treasury bij HP Inc. Lesjack, die al 32 jaar voor HP Inc werkt, had eerder al aangegeven dat ze het bedrijf op termijn zou verlaten.

Haar definitief vertrek wordt wel nog even uitgesteld. Lesjack wordt ad interim Chief Operational Officer tot begin 2019. Daarin vervangt ze tijdelijk Jon Flaxman die in maart overleed.